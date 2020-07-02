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網購彩色口罩…號稱台灣製 到貨卻是大陸劣質貨
國內口罩管制禁令在6月1日解除，民眾除了保有現在的「口罩實名制」 14 天能在藥局及網購買到 9 片口罩外，也能在其他通路購買口罩，網路上也出現販售各種顏色的彩色口罩，號稱都是「台灣製造」，200片售價1000元至1200元不等且貨到付款，吸引不少民眾上網選購，但收到貨後才發現竟是大陸製造的劣質貨。
新北市警方日前進行網路巡邏，發現有賣家在網路上販售號稱是醫療口罩大廠中衛出產的彩色口罩，且口罩顏色及圖樣眾多，令人驚艷，吸引不少民眾上網選購，有不少民眾於貨到付款，打開後才發現裡面的口罩器質不如預期，且是來路不明的大陸貨，氣得上網痛罵賣家「沒良心。」警方表示，目前尚未有民眾報案，仍將派員深入調查，追查幕後犯罪集團。
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