139線重機噪音擾人 南投環保局科技執法祭出測噪照相

南投市139線道位在八卦山稜線，可眺望彰投美景，吸引重機車隊馳騁。但重機超速、噪音，讓沿途居民難以忍受，甚至引發騎士和居民糾紛。南投縣環保局最近引進「測噪照相」，只要車輛噪音超標，就會自動拍照，輔助測噪取締，防止重機車改裝排氣管、減少噪音，改裝排氣管，維持139線安全。

南投縣環保局長方信雄說，車輛運作原本就有噪音，汽機車改裝排氣管後，產生噪音更是巨大，能輕易產生超過110分貝的巨大噪音，超過一般人忍受程度。139線從彰化市一路到南投縣，沿途彎道多景觀優美，吸引許多重機車隊享受兜風樂趣，但原本噪音量就很大，加上部分重機車改裝排氣管，巨大噪音讓沿途居民難以忍受，之前還發生重機車隊和居民因夜間噪音發生糾紛。

環保局空汙科長鍾裕達說，配合警察、監理單位等，不定時進行道路攔檢，並在縣內高噪音車輛熱門出沒路線，108年度攔查車輛達1666輛次，攔檢車輛達105輛次，7到12月配合環保署噪音大執法經現場立即檢測不合格者計有44輛次，其中重型機車不合格達32輛次，比率高達72%。

為解決非法改裝車輛等噪音擾人之問題，最近添購「測噪照相」科技執法設備，車輛只要進到「高噪音執法區域」，系統會偵測高噪音車輛，例如機車超過90分會自動拍照，拍到照片後，可透過掌握車籍資料，先通知車主前來檢測，檢測未過關，再依法開罰，大幅提升攔查取締效率。

拍照前，會在測噪路段前50公尺，放置「高噪音執法區域」警告牌示，提醒騎士注意，執法1小時，約拍到10輛重機。