快訊

普丁超級大總統！俄修憲公投過關，嚴禁同婚、連任再戰16年

警政署長陳家欽涉偽造文書遭送辦 北檢查無不法簽結

聽新聞
test
0:00 / 0:00

139線重機噪音擾人 南投環保局科技執法祭出測噪照相

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導

南投市139線道位在八卦山稜線，可眺望彰投美景，吸引重機車隊馳騁。但重機超速、噪音，讓沿途居民難以忍受，甚至引發騎士和居民糾紛。南投縣環保局最近引進「測噪照相」，只要車輛噪音超標，就會自動拍照，輔助測噪取締，防止重機車改裝排氣管、減少噪音，改裝排氣管，維持139線安全。

南投縣環保局長方信雄說，車輛運作原本就有噪音，汽機車改裝排氣管後，產生噪音更是巨大，能輕易產生超過110分貝的巨大噪音，超過一般人忍受程度。139線從彰化市一路到南投縣，沿途彎道多景觀優美，吸引許多重機車隊享受兜風樂趣，但原本噪音量就很大，加上部分重機車改裝排氣管，巨大噪音讓沿途居民難以忍受，之前還發生重機車隊和居民因夜間噪音發生糾紛。

環保局空汙科長鍾裕達說，配合警察、監理單位等，不定時進行道路攔檢，並在縣內高噪音車輛熱門出沒路線，108年度攔查車輛達1666輛次，攔檢車輛達105輛次，7到12月配合環保署噪音大執法經現場立即檢測不合格者計有44輛次，其中重型機車不合格達32輛次，比率高達72%。

為解決非法改裝車輛等噪音擾人之問題，最近添購「測噪照相」科技執法設備，車輛只要進到「高噪音執法區域」，系統會偵測高噪音車輛，例如機車超過90分會自動拍照，拍到照片後，可透過掌握車籍資料，先通知車主前來檢測，檢測未過關，再依法開罰，大幅提升攔查取締效率。

拍照前，會在測噪路段前50公尺，放置「高噪音執法區域」警告牌示，提醒騎士注意，執法1小時，約拍到10輛重機。

方信雄說，南投縣139線、136線及台14線、台3線、台21線都是重機車熱門路線，會優先辦理聲音照相高噪音科技執法設備稽查，依據噪音管制法，汽機車製造噪音將依法裁處1800至3600元，如果成效不錯，明年將會增購2至3組設備，提高噪音車輛蒐證和取締。

南投縣環保局祭出測噪照相，被拍照的車輛需停車進一步檢測噪音值。提升取締效果。圖／南投縣環保局提供
南投縣環保局祭出測噪照相，被拍照的車輛需停車進一步檢測噪音值。提升取締效果。圖／南投縣環保局提供
南投縣環保局祭出測噪照相，被拍照的車輛需停車進一步檢測噪音值。提升取締效果。圖／南投縣環保局提供
南投縣環保局祭出測噪照相，被拍照的車輛需停車進一步檢測噪音值。提升取締效果。圖／南投縣環保局提供
南投縣環保局取締車輛噪音祭出科技裝備，以測噪照相提升取締效果。圖／南投縣環保局提供
南投縣環保局取締車輛噪音祭出科技裝備，以測噪照相提升取締效果。圖／南投縣環保局提供

噪音 重機 警察

延伸閱讀

日月潭是大型重機兜風聖地 警方加強取締違規駕車

QuietOn主動式降噪式耳塞 漫漫長夜不再失眠

機車族爭路權 公路總局：蘇花改擬110年中開放重機

影／中火重啟2號機 南投環保局批評台電走汙染回頭路

相關新聞

台中檳榔攤火警6人送醫脫險 女房東感謝房客通報救命

台中市太平區中山路四段的檳榔攤凌晨發生火警，總計有9人在第一時間即獲救，送醫6人都已脫險。女房東林婦上午受訪時感謝租屋的...

北市死亡車禍 86歲婦出門買菜遇劫搶救不治

台北市黃姓老婦今天早上出門買菜，不明原因在路口遭一台客運撞上，當場失去意識，送醫搶救不治。警方調閱監視器，無法看清當時號...

台中檳榔攤火警爌肉飯老闆立刻報案 消防員10分鐘救9人

台中市太平區中山路四段的檳榔攤凌晨發生火警，總計有9人在第一時間即獲救，送醫6人都已脫險。消防人員說，火警發生時，檳榔攤...

噴清潔劑洗冷氣機竟冒火 消防局指電器受潮易釀禍

民眾清洗冷氣機務必小心，高雄大樹區一間鐵皮屋今早有名工人噴灑清潔劑準備清洗冷氣機時突然起火，所幸無人受傷，火因仍待調查，...

停太近了引糾紛？ 妙齡女遭大叔持螺絲起子攻擊送醫

台中賴姓男子今天中午在西屯區停車場停車時，疑似前方停車的林姓女子，將車停得「太靠近」，雙方引發口角，賴要求林女移車，林女...

中壢男子疑似失戀失業 酒後當街施暴男童被送辦

桃園市中壢區昨天晚上12點，疑似有名男童和保母蔡女準備出門時，遭酒後失控的保母兒子蘇男推倒乘坐的機車、賞耳光，警方到場後...

139線重機噪音擾人 南投環保局科技執法祭出測噪照相

南投市139線道位在八卦山稜線，可眺望彰投美景，吸引重機車隊馳騁。但重機超速、噪音，讓沿途居民難以忍受，甚至引發騎士和居...

日月潭是大型重機兜風聖地 警方加強取締違規駕車

日月潭周邊公路成為大型重機及改裝的聚集地點，上周連續假期集集分局發現有危險駕車行為，嚴重影響該地區住戶及遊客安全，其所產...

台中太平檳榔攤火警 2昏迷母女恢復意識送醫6人均脫險

台中市太平區中山路四段民宅檳榔攤火警，送醫6人中的2名大人原本昏迷，但經插管以高壓氧治療中，兩人均已恢復意識，截至目前6...

台中檳榔攤火警6歲、3歲女童高壓氧治療 女嬰意識正常

台中市太平區中山路四段一處民宅今天凌晨1時許發生火警，現場救出9人，共有3名大人和3小孩送醫，其中2名大人仍昏迷插管治療...

影／太平民宅大火民眾幫踹門搶救 6人送醫2人昏迷插管

台中市太平區一棟民宅今天凌晨發生大火，屋內大人小孩共6人送醫，有民眾幫忙踹門想搶救，三樓也有受困者呼救，目前仍有二名大人...

國道10號凌晨轎車追撞成爛鐵 男駕駛困車內慘死

國道10號燕巢系統今天凌晨發生追撞死亡車禍，潘姓男子駕駛轎車通過東向18.3公里處時，疑未注意車前狀況，直接追撞上前方飼...

熱門新聞

輪胎滾落擊中大貨車翻至橋下駕駛亡 拖車駕駛遭判五月

思覺失調症攻擊無罪 護理師問法官：善良公民低等嗎？

停太近了引糾紛？ 妙齡女遭大叔持螺絲起子攻擊送醫

50歲男登卓社大山墜百米谷亡 搜救隊設法吊掛帶他回家

山友攀屏風山墜溪谷失去呼吸心跳 消防人員趕往救援

色主管企圖性侵女職員 竟怪對方屁股太誘人

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。