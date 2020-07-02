台中檳榔攤火警6人送醫脫險 女房東感謝房客通報救命

台中市太平區中山路四段的檳榔攤凌晨發生火警，總計有9人在第一時間即獲救，送醫6人都已脫險。女房東林婦上午受訪時感謝租屋的蔡姓姊妹中的妹妹在第一時間打電話通知他先生，他先生在工作趕緊打電話回家給她，她才趕緊喚醒家裡的人跑到4樓頂求救後獲救。

林婦（56歲）說，蔡姓姊妹租住在透天屋一樓，二樓是媳婦住，她和先生住三樓，四樓平常只用來曬衣服。今凌晨先生外出上班，家裡僅她、媳婦和8月大孫女，以及媳婦的妹妹共4人在家。

凌晨她接到先生從外面打回家的電話，說失火了，要他們趕緊逃生。她當時不知道是樓下蔡姓姊妹中的妹妹打電話通知先生的，還趕緊想下樓要叫她們一起逃，但一樓已是一片火海和濃煙，只好一行人趕緊往4樓逃生。