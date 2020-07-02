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日月潭是大型重機兜風聖地 警方加強取締違規駕車
日月潭周邊公路成為大型重機及改裝的聚集地點，上周連續假期集集分局發現有危險駕車行為，嚴重影響該地區住戶及遊客安全，其所產生之噪音，已嚴重妨害民眾安寧，民眾並在社群網路時有反映，面對暑期已開始，將擇定台21線及台21甲線日月潭周邊道路加強取締，防制危險駕車。
集集分局指出，日月潭一直是大型重型機車愛好者旅遊兜風的聖地，針對改裝車、大型重型機車等在日月潭周邊道路競駛，警方有防制危險駕車、取締大型重型機車競駛及酒後駕車等決心，特別是周休假日及連續假期間，日月潭是國人最愛來的觀光景點，不只聯外道路，環潭公路的亂象，規劃防制危險駕車勤務。
以日月潭周邊道路台21線、21線甲線、台16線及縣道131線為執法重點路段，暑假時期擇定台21甲線文武廟前、玄光寺前等路段實施路檢攔查，針對飆車、改裝或變造車體或危險方式駕車、拆除消音器或其他方式造成噪音、無照駕駛、超速等違規行為加強取締，發現車輛飆車、蛇行或危險方式駕車行為，即開出罰單。
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