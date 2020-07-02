台中檳榔攤火警爌肉飯老闆立刻報案 消防員10分鐘救9人

台中市太平區中山路四段的檳榔攤凌晨發生火警，總計有9人在第一時間即獲救，送醫6人都已脫險。消防人員說，火警發生時，檳榔攤斜對面的爌肉飯老闆第一時間發現立即報案，加上中山消防分隊距離僅約兩百公尺，才讓災情未進一步擴大，算是不幸中的大幸。

消防人員指出，他們據報趕到，立即破壞一樓的鐵捲門並拉水線入內搶救，並在一樓後側救出經營檳榔攤的一家5口，同時又往上，在四樓頂救出在那兒求救的房東一家4人。

據檳榔攤隔壁一家代理印刷材料進口公司人員說，經營檳榔攤蔡姓兩姊妹中的妹妹（30歲）很早就在那兒工作，4年前老闆不做了，她就頂下來經營，住屏東的姊姊（32歲）也搬來幫忙經營。

兩姊妹婚姻都已離異，妹妹育有6歲的女兒，姊姊的女兒則僅有3歲；兩人的媽媽在屏東負責帶3歲的女童，昨天則帶著小孩回到太平和女兒們聚首，未料即遇上火警。

鄰居們說，兩姊妹工作很認真，兩人從每天清晨7時起到隔天凌晨2時輪流經營檳榔攤。她們把一樓約10坪大的面積隔成兩半，前半部經營檳榔攤，後面則用來居住，生活非常辛勞。

鄰居說，因為檳榔攤經營的時間晚，有時公司有什麼客人拿東西來，公司下班了，都還先寄在檳榔攤上，兩姊妹與大家的互動都很好。