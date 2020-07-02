婦人橋上徘徊又跑到橋下陷泥淖 板警獲報即刻救援
新北市板橋警分局沙崙派出所員警陳昱佑、陳鼎文日前接獲民眾報案，指稱板橋區浮洲橋上有年約60歲婦人在橋上徘徊，疑似欲往下跳，員警立即馳赴現場時，婦人已經被熱心民眾勸到橋下河堤邊，但婦人似乎精神不穩，舉步就往大漢溪中走去，雙腳身陷泥淖之中，員警見狀立刻衝入河堤內將人拉回，並在岸邊耐心開導安撫後由救護車送醫救護，並同時通知家屬到醫院陪同，家屬事後到派出所感謝警察回一命。
板橋警分局表示，上周六端午連假其間有民眾報案，板橋區浮洲橋上有婦人攀爬橋邊，疑似要尋短。轄區沙崙派出所員警陳昱佑、陳鼎文趕抵橋上沒見到婦人，才發現婦人已經被路過熱心民眾，合力勸導到橋下河堤邊，但是婦人情緒不穩依舊自言自語呆坐在河堤邊，不久後後，便逕自往河中走去，雙腳深陷在河床軟爛的河泥之中，員警見狀立刻衝上前阻止婦人往河中走去，並將人從河床拉回河邊。
員警耐心地慢慢詢問為何獨自在攀爬在橋上，婦人似乎是因為家庭因素而萌生輕生的意念，又加上最近天氣炎熱，情緒比較不穩，警方隨即利用M-Police人臉辨識系統，查詢婦人身分後，一方面通知家屬，另一方面先將婦人送醫，當家屬到達醫院後隨即向處理員警致上謝意，非常感謝員警熱心積極的作為。
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