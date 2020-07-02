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影／中古車行淪為詐團據點 7旬老婦3天內被詐109萬

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

以莊男為首的詐騙集團，以「假冒公務機關」、「猜猜我是誰」及「解除分期付款」等複合式詐騙手法，誆騙較無戒心民眾上當，刑事警察局偵查第六大隊第四隊查出莊嫌將據點設在中古車行，以合法掩護非法，從2月至6月向80名民眾詐財新台幣500萬元，經警逮獲莊嫌等14人，警方依涉嫌詐欺及洗錢防制法等罪，移送法辦。

刑事警局偵六大隊第四隊於年2月間接獲情資表示，彰化縣和美地區有詐欺集團以中古車行作為據點，藉以牟取暴利，經分析相關資料掌握犯嫌身分後，遂報請彰化地方檢察署賴政安檢察官指揮偵辦，陸續查獲莊姓主嫌（30歲）、收簿手及提領車手等多嫌到案。

警方同時發現廖嫌（22歲）指揮車手提領贓款，遂報請台中地方檢察署張桂芳檢察官指揮偵辦，查獲車手、收簿手、詐騙人頭帳戶犯嫌犯。警方共計查獲14人到案，初步清查被害人約80人，詐騙金額達500萬元。

專案小組查出，詐團為了提高詐騙成功率，使用「假冒公務機關」、「猜猜我是誰」及「解除分期付款」等複合式詐騙手法，誆騙較無戒心之民眾上當；也發現詐團以莊嫌經營的中古車行為據點，吸收年輕無業民眾擔任取款車手，只要旗下車手提取贓款，均以該車行做為交付贓款地點。

經警方長達4個月偵辦，終於澈底瓦解該集團，逮獲莊嫌14人，查扣存摺、提款卡、行動電話、新台幣16萬6000元等贓證物

詐騙手法雖是流行多年的老梗，卻依舊有民眾信以為真，尤其本案有名70多歲的羅姓老婦，在短短3天內，遭詐團以「假冒公務機關」的手法詐騙達109萬元。

以莊男為首的詐騙集團，將據點設在中古車行，從2月至6月向80名民眾詐財新台幣500萬元，經警逮獲莊嫌等14人，查扣贓款16萬餘元。圖／警方提供
以莊男為首的詐騙集團，將據點設在中古車行，從2月至6月向80名民眾詐財新台幣500萬元，經警逮獲莊嫌等14人，查扣贓款16萬餘元。圖／警方提供
以莊男為首的詐騙集團，將據點設在中古車行，從2月至6月向80名民眾詐財新台幣500萬元，經警逮獲莊嫌等14人，查扣贓款16萬餘元。圖／警方提供
以莊男為首的詐騙集團，將據點設在中古車行，從2月至6月向80名民眾詐財新台幣500萬元，經警逮獲莊嫌等14人，查扣贓款16萬餘元。圖／警方提供

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