號稱流動監視器 警員吳顯輝日輸入7000輛車牌查贓

嘉義市警察局保安隊員吳顯輝從警30多年來為查緝失竊、贓車，練就「一手」查車牌能力，能單手按鍵丶快速輸入車牌號碼，平均每天可查證7000輛車，每個月查緝贓車30多輛，被同仁稱為「流動監視器」。

吳顯輝說，早期警用掌上型小電腦，功能沒有這麼多元，最主要就是查贓車，他每天上班、外出巡邏就騎著機車，沿路看到車牌號碼就輸入小電腦，車子騎到哪裡就查到哪裡，依電腦統計顯示，當時每天平均輸入查6000多個車牌，最高每天查超過7000個車牌。

他說，車牌查得多、查贓成績自然好，平均每天都可查到1到2輛贓車，每月都有30到40輛車成績，還曾因此破獲超商搶案。

吳顯輝說，約10年前曾發生一起3名青、少年持西瓜刀搶劫3間超商強盜案，3人凌晨騎車從嘉義縣一路搶到嘉義市，當時他在刑大偵三隊專案查贓車，早上7點多在新榮路上，看到2名青少年騎車雙載通過，他順手輸入車牌號碼，竟顯示是「專案查緝」車輛，立即通報警網支援，並騎車跟對方到住處，順利將3人逮捕。