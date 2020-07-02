聽新聞
test
0:00 / 0:00
台中太平檳榔攤火警 2昏迷母女恢復意識送醫6人均脫險
台中市太平區中山路四段民宅檳榔攤火警，送醫6人中的2名大人原本昏迷，但經插管以高壓氧治療中，兩人均已恢復意識，截至目前6人均已脫險；上午火調人員已前往調查起火原因。
警方說，送醫6人中的5人是蔡姓姊妹（32、30歲）一家人，兩姊妹在一樓經營檳榔攤，姊妹均離異並各帶1名女兒（3、6歲）住在那兒；她們的母親柯婦（55歲）昨天自屏東北上來探望她們。
另名送醫者是住在二樓的房東媳婦，她在慌忙中抱著女嬰就醫。
第一時間6人送醫後有4人均無礙，僅柯婦和她的小女兒蔡姓婦人昏迷，但兩人清晨經插管以高壓氧治療，也都已清醒脫險。
據了解，蔡姓姊妹在那兒租房子一樓經營檳榔攤已有出租4年以上，租金每月23000元；兩人平常也住在那兒，並各帶著女兒營生。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言