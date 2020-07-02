台中太平檳榔攤火警 2昏迷母女恢復意識送醫6人均脫險

台中市太平區中山路四段民宅檳榔攤火警，送醫6人中的2名大人原本昏迷，但經插管以高壓氧治療中，兩人均已恢復意識，截至目前6人均已脫險；上午火調人員已前往調查起火原因。

警方說，送醫6人中的5人是蔡姓姊妹（32、30歲）一家人，兩姊妹在一樓經營檳榔攤，姊妹均離異並各帶1名女兒（3、6歲）住在那兒；她們的母親柯婦（55歲）昨天自屏東北上來探望她們。

另名送醫者是住在二樓的房東媳婦，她在慌忙中抱著女嬰就醫。

第一時間6人送醫後有4人均無礙，僅柯婦和她的小女兒蔡姓婦人昏迷，但兩人清晨經插管以高壓氧治療，也都已清醒脫險。