台中檳榔攤火警6歲、3歲女童高壓氧治療 女嬰意識正常

台中市太平區中山路四段一處民宅今天凌晨1時許發生火警，現場救出9人，共有3名大人和3小孩送醫，其中2名大人仍昏迷插管治療中，另1大3小孩均意識清醒，起火原因待警消調查中。

6名傷患皆因吸入過多一氧化碳，送中國醫藥大學附設醫院治療，無其他外傷，其中55歲的柯姓婦人與她30歲的蔡姓女兒插管治療中，尚未恢復意識；另32歲蔡女、6歲女童、3歲女童高壓氧治療中，意識正常；8個月女嬰意識正常，血氧濃度尚算正常，目前住院觀察中。

今天凌晨1時許，接獲民眾報案表示該棟3樓房屋1樓起火燃燒，消防局1時40分趕抵，4分鐘即把火控制，並在一樓檳榔攤後側救出3大人2小孩，當時均意識不清，另也在二樓前側救出一名女嬰，6人均送醫。