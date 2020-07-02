影／太平民宅大火民眾幫踹門搶救 6人送醫2人昏迷插管

台中市太平區一棟民宅今天凌晨發生大火，屋內大人小孩共6人送醫，有民眾幫忙踹門想搶救，三樓也有受困者呼救，目前仍有二名大人昏迷插管治療，一名大人和3名小孩已清醒在觀察治療，起火原因消防局火災調查科調查中。

台中市消防局今天凌晨一點35分獲報，太平區中山路四段一間住宅火警，報案者說看到一樓起火，消防人員到場，先佈水線搶救，一點44分控制火勢，4層樓民宅共有9人，其中6人受傷送醫；民眾說，看到濃煙，屋內有火傳出爆炸聲，幫忙踹門時，看到三樓有人呼救。