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國道10號凌晨轎車追撞成爛鐵 男駕駛困車內慘死
國道10號燕巢系統今天凌晨發生追撞死亡車禍，潘姓男子駕駛轎車通過東向18.3公里處時，疑未注意車前狀況，直接追撞上前方飼料貨車。肇事轎車車體嚴重扭曲變形，潘男重傷受困車內駕駛座，警消破壞車體救出他時，已失去生命跡象，送醫急救仍宣告不治死亡，具體肇事原因有待鑑定釐清。
據初步調查，24歲潘姓男子疑行車時未注意車前狀況，追撞上前方大貨車，撞擊力道猛烈，轎車隨之高速噴飛，偏離車道撞上路肩護欄。貨車猛然遭撞，23歲蔡姓司機驚嚇之餘，趕緊下車查看，發現轎車駕駛卡在車內動彈不得。
警消據報馳援，到場利用破壞器材將受困的潘男救出，救護人員檢傷，發現潘傷重、已無生命跡象，火速將他送往義大醫院救治，但醫院急救後仍宣告不治。
警方對蔡姓司機施行酒測，確認無酒駕情事，另也委請義大醫院抽潘男血液檢驗。全案目前初判是轎車駕駛潘男未注意車前才會釀禍，詳細肇事原因仍待警方鑑定後釐清。
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