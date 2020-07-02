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台中太平檳榔攤火警 6人含女嬰送醫尚有2人昏迷中

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台中太平檳榔攤火警 3大3小包含女嬰均送醫尚有2昏迷中

聯合報 / 記者黃寅/台中即時報導

台中太平檳榔攤火警，送醫6人尚有2昏迷治療中。圖／台中市消防局提供
台中太平檳榔攤火警，送醫6人尚有2昏迷治療中。圖／台中市消防局提供

台中市太平區中山路四段一處民宅凌晨1時許發生火警，現場救出9名女性，有3名大和3小孩送醫，其中2名大人昏迷插管治療中，另4人意識均清醒，起火原因調查中。

初步了解，昏迷插管須進一步做高壓氧的分別是63歲的柯姓婦人與她32歲的女兒，其餘治療後都無礙，僅1大人因二氧化碳濃度高，也須做高壓氧治療。

消防局指出，凌晨接獲民眾報案表示該棟3樓房屋1樓起火燃燒，消防局1時40分趕抵，4分鐘即把火控制，並在一樓檳榔攤後側救出3大人2小孩，當時均意識不清，另也在二樓前側救出一名女嬰，6人均送醫。

消防局第三大隊組長莊舜賢說，民宅1樓為租出檳榔攤，2到3樓為住家，4樓為加蓋頂樓，初步判斷起火地點在1樓。

初步了解，1樓是2名姊妹共同經營檳榔攤，且各帶一名小孩住在1樓後方。

現場民眾指出，當時看到檳榔攤內冒出濃煙，還聽到爆炸聲，於是趕緊打119報案，還有其他人踹門要叫醒住戶；當時有住戶分別在3、4樓求救。

台中太平檳榔攤火警，送醫6人尚有2昏迷治療中。圖／台中市消防局提供
台中太平檳榔攤火警，送醫6人尚有2昏迷治療中。圖／台中市消防局提供

台中太平檳榔攤火警，送醫6人尚有2昏迷治療中。圖／台中市消防局提供
台中太平檳榔攤火警，送醫6人尚有2昏迷治療中。圖／台中市消防局提供

台中太平檳榔攤火警，送醫6人尚有2昏迷治療中。圖／台中市消防局提供
台中太平檳榔攤火警，送醫6人尚有2昏迷治療中。圖／台中市消防局提供

台中太平檳榔攤火警，送醫6人尚有2昏迷治療中。圖／台中市消防局提供
台中太平檳榔攤火警，送醫6人尚有2昏迷治療中。圖／台中市消防局提供

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