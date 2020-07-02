網購保時捷被詐求償180萬 車手分文未得連帶賠償

詐騙集團吸收許女等人當車手，在網路刊登販售保時捷中古車訊息，被害人沈男信以為真，以新台幣180萬購買購買保時捷-Cayman，被害人等不到對方交車，始知受騙，請求損害賠償，台中地院判決車手許女、吳男、閔男等人連帶賠償180萬元。

車手許女辯稱「我當初為創業，上網尋找貸款簡單方便的公司，成為受害者同時變為加害者，我服刑期間對於為貪圖方便淪為他人棋子深感悔恨，我沒有拿到錢，對於錯誤行為願意承認，若要我賠償，需待我出監後償還」。

被害人沈男指控，許女於2017年6月25日，因需貸款在網頁搜尋「私人貸款」而與網站自稱姓「陳」的線上客服聯繫，經「陳」姓客服人員告知倘欲貸款需先提供其個人帳戶供作金流使用，以便獲取較高貸款額度。許女遂是供銀行帳戶存摺、印鑑章，及提款卡交予詐騙集團成員「陳」姓客服人員。

詐團成員以電腦設備連結至「8891汽車交易網」，並刊登販售中古汽車訊息，經被害人沈男於2017年5月25日晚間，以手機上網瀏覽該網頁後，與「新莊洪」、「楊代書」等成年人聯繫，雙方議定由沈以新台幣180萬購買保時捷中古車。

沈男依詐團指示，於同年7月6日前往中國信託銀行臨櫃匯款180萬至指定帳戶，再由許女依指示前往玉山銀行太平分行內臨櫃領款，共計提領180萬元交付該成年男子。

經被害人沈男報警，查獲許女等人，法官以所為3人以上共同以網際網路對公眾散布而犯詐欺取財罪，將許女判刑1年8月、吳男1年6 月、閔男1年4月確定。被害人請求損害賠償，民庭法官判許女等3人，連帶賠償被害人180萬元。 詐騙集團吸收許女等人當車手，在網路刊登販售保時捷中古車訊息，被害人購買保時捷，被詐180萬，請求損害賠償，台中地院判決車手許女等3人連帶賠償180萬元。

圖／本報資料照