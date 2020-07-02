2女當街扭打 「飛刀」誤傷老婦

台灣阿伯聽不懂兩名越南女子在罵什麼，但仍努力勸架。 記者林昭彰／翻攝

兩名越南女子疑因爭風吃醋，前天中午在新北市三峽祖師廟前當街追打，其中范姓女子涉嫌亮刀威脅，混亂中利刃飛出，誤傷一名八十二歲老婦；兩人光天化日在街頭扭打約五分鐘，嚇壞不少商家民眾，直到警方趕來才罷手，雙方互控傷害，全帶回偵辦。

警方調查，卅七歲陳姓女子和丈夫一同從越南來台工作，分隔兩地上班，陳女丈夫後來結識嫁來台灣多年、取得身分證離婚的卅七歲范姓同鄉。陳女發現丈夫常向范女借錢，懷疑范女和丈夫有染。

二人為了感情和金錢糾紛多次吵架，前天中午十一時四十分許，范女前往陳女住處談判，雙方用越南語在街頭叫罵；民眾只聽兩人爭吵半天，不知在講什麼，沒想到范女突亮出一把麵包刀，作勢追砍陳女，兩人在街頭追逐，嚇得民眾立即報警。

陳女四處逃，躲進一間相命館又被拖回街上，一名阿伯一度出面想阻隔但攔不住，混戰中范女手中刀子不慎扔飛，射中無辜八十二歲雷姓老婦人左肩；體格較壯碩的范女，連續三個「迴旋踢」踢中較瘦弱的陳女肚子，陳女當場痛得捧腹彎腰閃躲；民眾只見范女拳打腳踹那股狠勁，好像有血海深仇。

警方獲報趕到，迅速排除制止兩人，雷姓老婦人左肩被割出五公分傷口，幸只是皮肉傷送醫無礙，不願提告。

警方隨後請通譯協助調查，陳女指控范女介入家庭，亮刀是逼她「讓出老公。」但范女否認，聲稱是因為陳女四處造謠才會上門理論。