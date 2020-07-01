少年林口旅館開趴吸笑氣 隨後昏迷浴缸內溺水
16歲陳姓少年6月30日在新北市泰山區一間汽車旅館內與友人吸食笑氣後洗澡，卻被友人發現在浴缸中溺水，隨後友人先將鋼瓶丟到旅館外後，才撥打110求救，救護人員獲報到場，發現陳姓少年已昏迷，送醫後目前仍因昏迷在加護病房觀察，警方也帶回其餘五人了解，並在旅館外發現鋼瓶，警詢後依社會秩序維護法函送新北地檢署與少年法庭。
據了解，陳姓少年與2名未成年、3名成年友人昨晚前往新北市泰山區一間汽車旅館內開趴，6人還叫人送來笑氣鋼瓶吸食助興，未料陳姓少年吸食後走進浴室洗澡，卻遲遲未回到房內，一名友人警覺有異，走進浴室查看，發現陳姓少年竟全身癱軟浸泡在浴缸內已失去意識。
眾人見狀卻未報案求救，反而是先將笑氣鋼瓶丟棄在旅館外後，才撥打110求救。警、消獲報趕到現場將他送醫，發現陳姓少年肺部積水、意識昏迷，目前仍在加護病房觀察中；而警方也在旅館外找到5人丟棄的笑氣瓶2支，並將5人帶返派出所了解。
5人見警方查獲笑氣瓶，警詢時才坦承有吸食笑氣，供稱是為了助興才會叫來鋼瓶吸食，警方詢問後依違反社會秩序維護法函送新北地檢與少年法庭，並持續追查笑氣來源。警方呼籲，笑氣雖便宜又無色微甜，還未列入毒品管制，但長期吸食將會傷害神經系統，造成尿失禁、憂鬱等症狀，甚至缺氧昏迷成為植物人或死亡，呼籲勿以身試法。
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