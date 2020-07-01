女買生煎包遭人偷包包 警追3天1慣竊落網

年約20歲的趙姓女子日前到台北市南機場夜市消費時，放置在機車腳踏墊上的隨身包包遭宵小盯上並竊走，趙女發現後追出店外大喊「搶劫！」但竊嫌早已逃離現場；警方獲報後循線追查，案發3天後將一名王姓男子通知到案，詢後依竊盜罪函送法辦。

趙女6月16日晚上9時許騎車前往南機場夜市，她將機車停放在路邊，欲向攤商購買水煎包，隨身包包則放在機車前踏板上，未料遭宵小盯上；過程中，攤商老闆發現有不明人士靠近趙女機車，並伸手取包，便立刻告訴趙女，但趙女追上前並大喊「搶劫！」時，竊嫌已騎車逃逸。

警方獲報後循線追查，鎖定一名家住新北市樹林區的40歲王姓慣竊涉有重嫌，經通知到案，王男向警方坦承，他平時在工地打零工，收入並不穩定，時常缺錢花用，當晚見趙女將包包放在機車上，臨時萌生犯意，遂趁其不注意偷走包包。