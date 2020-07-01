暴利！5片口罩賣800元 短短半月賺38萬

新北市永和區某生技公司明知自家口罩未經中央衛生主管機關核准，仍放上網路平台販售，且要價不斐，5片就要800元，短短半個月就獲利38萬餘元，但最後因為違反藥事法，今天被新北地檢署起訴。

據了解，該公司打著「抗病毒」標語，指口罩可隔離腸病毒、肺炎鏈球菌和A型流感等多種病毒，並號稱口罩專利設計已取得美國FDA認證，自己則是取得經銷權生產，但被檢調查獲後，商品已經下架

起訴指出，該公司在許多知名網購平台以每袋5片、每袋800元的價格販售成人、兒童2種口罩。另外，他還會以每片30元到60元不等金額將口罩賣給不特定的下游廠商，自今年1月30日到2月14日止，賣出將近5千片，獲利38萬餘元。

偵訊時，由於證據確鑿，公司顏姓負責人坦承不諱；檢方依法起訴該公司及負責人後，同時也向法院聲請簡易判刑。