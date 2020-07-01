星聚點KTV公安消防演練 大同區將交管

台北市消防局明天將在星聚點KTV台北旗艦館舉辦KTV公安消防演練。為此，台北市警察局大同分局表示，為避免救災演練車輛影響交通，轄內重慶北路、延平北路等區域將實施交管疏導。

錢櫃大火釀多人死傷，北市消為有效強化封閉性娛樂場所發生火災能及時對內、對外通報，明天上午將於北市大同區的星聚點KTV台北旗艦館舉辦KTV公安動態暨消防搶救示範演練，模擬KTV地下1樓廚房電線走火引起火災的相關應變作為。

大同分局發布新聞稿表示，因應北市消明天在轄內延平北路2段的星聚點KTV演練活動，為避免救災演練車輛停放周邊道路影響交通，已規劃警力在相關路口交通管制及疏導。

活動演練時間為明天上午9時至中午12時；活動影響交通範圍包括，東起大同區重慶北路、西至延平北路、南沿重慶北路2段64巷、北迄民生西路所圍區域。

大同分局說，演練期間將加強疏導路段，包含延平北路、南京西路；延平北路2段43巷口（彈性管制）；延平北路2段61巷口（彈性管制）；延平北路2段83號前；重慶北路2段64巷交南京西路167巷口（彈性管制）；重慶北路2段70巷口（彈性管制）。

建議交通替代路線，大同分局指出，延平北路南往北車流，可從延平北路一段右轉→南京西路→左轉重慶北路往北續行。