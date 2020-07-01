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闖鄰宅亂棒打老狗 苗栗男子遭警送辦

中央社 / 苗栗縣1日電

苗栗公館陳姓男子不滿被鄰居家的黑色土狗追逐，酒後持木棍闖入鄰居家狂毆黑狗，導致黑狗渾身是傷住院；警方表示，已受理飼主報警，將陳男依無故侵入住宅及違反動保法送辦。

簡姓飼主今天在臉書社團「苗栗新聞大小事」po文指出，家中飼養11年的黑色土狗「皮卡丘」6月26日晚間遭鄰居陳男拿著鋤頭的棍子闖入亂棒毆打，他當時不在家，接到鄰居通知趕回發現，土狗已經滿臉是血、全身無力倒在車庫庭院，心痛不已。

簡姓飼主表示，看到監視器影像拍下愛犬遭陳男施暴過程，四處逃竄哀號，實在忍無可忍，經送醫檢查，左眼下方被打到缺一塊肉，頭部、背部多處挫傷，決定報警提告求償。

獸醫師指出，黑狗「皮卡丘」送到醫院時渾身是傷，住院治療期間，生命跡象雖暫時穩定，但情緒相當不穩。

陳姓男子母親則向媒體指出，住家附近有的狗會隨地大小便，隔壁鄰居的黑狗則不定時放出來就會追逐咬人，自己以前也曾被黑狗咬過，基於敦親睦鄰都選擇隱忍，兒子只是受不了那隻狗，當天一時失控做出這樣的事，她承認兒子打人家的狗是不對，「現在知道錯了」，希望能夠與鄰居和解。

苗栗警分局副分局長傅學廷表示，陳男聲稱曾被黑狗追逐過，才會在飲酒後持棍棒毆打，訊後已依無故侵入住宅及違反動物保護法，將陳男函送苗栗地檢署偵辦。

獸醫師 動保法

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