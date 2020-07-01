影／他把消防文宣變魔術卡轉魔術方塊 民眾搶要不無聊

基隆市消防局災害管理科辦事員陳偉建，畢業於台南師範學院美術系，後來轉行當消防員，在外勤救火時仍發揮美術專長，設計出局徽「平安獅」，十分討喜，他希望民眾拿到文宣DM不要丟掉，因此發揮創意，把消防文宣變魔術卡像轉魔術方塊，民眾搶著要。

「因為有趣啊，希望民眾拿到文宣DM，不要因為覺得無聊而丟掉了」因為這個想法，陳偉建開始想如何把消防局的文宣變有趣，不要隨手就丟了，這樣才能仔細看上面的文字和圖像，達到宣導的目的。他把消防文宣變魔術卡像轉魔術方塊，每一個面都有不同巧思、字句，十分的有趣，很有創意，防火宣導文宣化身魔術卡。

39歲的陳偉建畢業於台南師範學院美術系，他11年前花了4個月苦讀考上消防員，後來就一直在外勤隊，他美術底子好會畫畫，因此消防局很刀海報、T恤、文宣都出自他的創意，非常可愛的「平安獅」局徽更是出自他手。

陳偉建今年初推出抗震主題魔術卡，受到好評，今天再推出2.0版「火災不留情，預防要先行」，提醒民眾面對火災，先關門阻絕濃煙，並開窗讓空氣流通待救。藉由宣導魔術卡的趣味性，讓市民朋友可以更容易了解遇到火災時的正確逃生及求生觀念、家庭逃生計畫製作方法及住宅用火災警報器宣導資訊。