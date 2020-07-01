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少年安啦！宜蘭今起啟動青春專案 暑假防不法
宜蘭縣政府守護青少年身心健全發展，暑假啟動「青春專案」，今天（7月1日）起至8月31日止，全面執行「暑期保護少年－青春專案」工作，針對青少年易聚集地點全面肅清，以有效防制不法犯罪誘惑與連結，預防青少年偏差行為及被害事件發生。
宜蘭縣警察局指出，為淨化青少年暑假期間活動環境，保護青少年不受汙染發生偏差行為，縣長林姿妙指示警察局，針對較繁雜地區青少年易聚集處所實施保護查察勤務，勤務由警察局少年警察隊主辦，結合轄區宜蘭分局警力、宜蘭縣學生校外生活輔導會與宜蘭縣少年輔導委員會等單位，針對縣境內兒少群聚圈如KTV、網咖、撞球場等青少年易聚集等場所，規畫實施臨檢、盤查等保護作為。
縣長林姿妙表示，青春專案３大工作主軸為「淨化妨害青少年成長環境」、｢防制青少年被害」及｢犯罪預防宣導」，除加強勸導青少年偏差行為、積極檢肅少年毒品、幫派犯罪、加強查察兒少性剝削、網路犯罪、取締販售菸品予未滿18歲青少年的業者及違法場所外，也將結合民間團體，利用網路工具加強宣導「不吸毒、不霸凌、不援交、不危險駕車、不求職受騙、不參加幫派」。
「努力淨化青少年成長環境！」林姿妙呼籲各界共同關心青少年安全問題，營造優質的成長環境，也宣示暑假期間，縣政府各團隊會努力淨化青少年成長環境，希望青少年參加暑期各項活動都能快樂平安，拼出宜蘭好生活。
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