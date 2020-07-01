蘇花公路砂石車屢傳違規 警方鎖定加強取締

警方今天表示，蘇花公路6月23日才剛發生砂石車逆向撞死機車騎士，昨天又有砂石車疑似在過彎時車速過快，所載砂石灑落地面，影響其他車輛安全，除依法告發也將加強取締。

宜蘭蘇澳警方今天表示，昨天下午約1時，蘇花公路南澳段附近有大量砂石掉落路面，影響交通，立即派遣警員前往處理，並協助公路總局第四區養護工程處人員清掃路面後，約下午1時40分恢復交通正常。

警方事後調查，肇事為一輛砂石車由南往北行經這處路段時，疑因過彎車速過快，造成後車斗一度側傾，所載砂石飛散地面。將依據道路交通管理處罰條例，告發違規駕駛，可處新台幣3000元至1萬8000元罰鍰。呼籲大型車輛行駛蘇花公路時依速限行駛，作好速度管理，保持適當車距，切勿超速及跨越雙黃線。