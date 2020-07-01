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新北男登卓社大山墜200米深谷亡 預計明吊掛遺體
新北市某登山隊王姓隊員登卓社大山不慎墜谷，南投縣消防局陸空並進救援，今成功以空運下放搜救隊，挺進並垂降於200米深谷，雖發現王男，但已無氣息，而因山區午後氣候惡劣，無法執行吊掛任務，預計明天再由直升機將其吊掛下山。
南投縣警消前天下午4時許接獲新北消防局轉報，50歲王姓山友在卓社大山2900鞍營地附近墜谷，當下集結組成地面搜救隊，昨也出動2架次直升機協助救援，但因事發地周邊環境、天候等因素，無功而返，今晨再飛成功空運下放搜救隊。
南投縣消防局表示，今晨派遣局內搜救人員與南投林區管理處巡山員組成6人搜救隊，並搭乘直升機前往事故現場進行搶救，而墜谷處周邊無降落點，因此選擇降落卓社大山旁大草皮，再徒步挺進前往王男墜落點，到場後發現地形險峻。
經評估現場地形為嚴峻的陡坡峭壁，往下巡視無法發現失事者，搜救人員只能利用攜帶的繩索裝備進行下降，未料其墜谷深度不僅百米，緩降約至200米才尋獲王姓山友，但因從高處墜落，身受重傷，在搜救人員抵達前就已無呼吸心跳。
南投縣消防局表示，王男墜谷地點無法進行直升機無法吊掛，搜救隊人員上下切搜索周邊，確認上方稜線有空曠處，合力將其移往該處，但因近日山區氣候惡劣，無法調遣空勤前往，預計明早再派機將其吊掛下山，後續仍待檢警進一步相驗。
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