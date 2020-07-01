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影／警官說書「12不赦罪行」 提醒勿觸兒少性剝削防制條例

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導

韓國「N號房事件」案情驚人，主嫌涉脅迫被害女性拍攝性剝削影片，在通訊軟體販賣、散布。基隆市警局婦幼隊拍攝宣導影片，用帶有趣味性的「說書」形式，提醒民眾不要拍、不要傳，以免受害或觸法。暑假快到了，家長也要注意防範孩子上網成癮，甚至被騙受害的。

婦幼警察隊今天表示，拍攝、散布兒少性交或猥褻行為照片、影片，是國內近年兒少性剝削案件的大宗。為了防制兒少性被剝削，遏阻犯罪情事，推出「天橋下說書人」宣導影片，編排「大清律例12不赦罪行」，用幽默內容解說兒童及少年性剝削防制條例規定。

警官扮演的說書人說，性剝削防制條例第36條規定的是「不能攝」，如拍攝、製造兒童或少年為性交、猥褻行為圖畫、照片或其他物品，處1年以上、7年以下徒刑，得併科100萬元以下罰金。

第38條規定散布、播送或販賣兒童或少年性交、猥褻行為圖畫、照片或其他物品，或以他法供人觀覽、聽聞者，處3年以下有期徒刑，得併科500萬元以下罰金。

暑假是青少年、兒童上網高峰期，婦幼隊也推出避免網路沉迷3R守則，家長必做 5件事。

3R是Role以身作則：與孩子相處時，父母應減少使用手機的頻率。Real真實活動：安排戶外活動，不把網路活動當成唯一興趣。 Rule網路規則：建立使用規則，以獎勵方式決定孩子使用時數。

家長必做5件事：

1. 跟孩子一起制定上網及使用數位產品的規則。

2. 告訴孩子不可在網路上洩漏個人資料、隱私。

3. 安裝家長監護或使用過濾服務。

4. 知道孩子上網做什麼、對外溝通的工具及方式。

5. 了解分級制度，協助孩子選擇合適的遊戲或內容。

婦幼隊提醒家長多注意孩子上網情形，並鼓勵親子一同規畫暑假生活，多參與戶外活動，共同關心孩子的網路世界，遠離成癮和網路交友的陷阱。

基隆市警局婦幼隊拍攝宣導影片，用帶有趣味性的「說書」形式，提醒民眾不要拍、不要傳，以免受害或觸法。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市警局婦幼隊拍攝宣導影片，用帶有趣味性的「說書」形式，提醒民眾不要拍、不要傳，以免受害或觸法。記者邱瑞杰／翻攝

猥褻 警察

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