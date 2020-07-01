男子縱走干卓萬群峰 墜谷200公尺死亡

王姓男子隨隊縱走干卓萬群峰，6月29日卻不慎墜谷約200公尺，搜救人員今天下切山谷找到王男，但已失去生命徵象，由於山區天氣不佳，王男遺體待明天上午由直升機吊掛下山。

一支登山隊日前縱走干卓萬群峰，但一名50歲王姓男子6月29日行經卓社大山往2900鞍營地附近時，不慎墜谷200公尺，南投縣消防局仁愛分隊與林務局南投林區管理處組成搜救隊，同時為爭取救援時效，也申請直升機協助吊掛，但因地形與天氣不佳，未能成功。

搜救隊今天清晨搭直升機降落卓社大山旁草皮，迅速趕往王姓登山者墜谷地點，現場地形為嚴峻的陡坡峭壁，搜救人員冒著生命危險用繩索下切約200公尺後，終於尋獲墜谷的王姓登山者，由於王男從高處墜落，因此搜救人員接觸時，發現王男已失去生命徵象。

消防局第二大隊表示，王男墜谷地點因直升機無法吊掛，仁愛消防分隊、南投林管處人員合力將死者遺體移往上方稜線空曠處，且因山區天氣不佳，將待明天上午由直升機吊掛下山，交由檢警釐清事故原因。

另外，一名賴姓男子6月25日和家人到惠蓀林場住宿遊玩，賴男隔天凌晨獨自外出，疑因走錯路在山區迷路，消防局第一時間也請賴男留在手機定位點等候救援，但搜救隊抵達後展開搜尋卻找不到人，賴男手機也沒有訊號，直到今天下午仍未尋獲。