影／澎湖海膽季節限定開採！採膽老婦溺水險喪命

澎湖馬糞海膽季節限定開採，開採首日傳出溺水意外。73歲盧姓老婦今午時在白沙鄉後寮漁港往天堂路海域採海膽時不慎溺水，消防、岸巡人員急涉水馳援，老婦已陷入昏迷、失去生命跡象，送往三軍總醫院澎湖分院搶救，幸好恢復呼吸心跳，目前還在加護病房觀察治療。

澎湖雷達區隊今天中午通報岸巡人員，稱後寮沙灘疑有民眾溺水，119也同步接獲報案。岸巡人員第一時間將溺水的盧婦搶救上岸際潮間帶，但盧無意識、失去生命跡象，隨即採取心肺復甦術急救，待消防救護人員接手，將盧固定上長背板，持續施以CPR並給予BVM正壓輔助呼吸。

救護車火速將盧婦送往三軍總醫院澎湖分院急救，盧的胞弟也隨侍在側。幸好經搶救，盧婦已恢復生命跡象，留院觀察救治中。

據了解，盧婦家住白沙鄉後寮村，疑採捕海膽卻不小心溺水。馬糞海膽禁捕多年，直到前年才公告，每年7月1日至8月31日開放採補，採捕海膽成為澎湖地方年度盛事，岸巡人員說，海膽採捕點多在岸際潮間帶，無法天然遮蔽烈陽，採捕期間正值炎炎夏日，每年都發生多起意外。