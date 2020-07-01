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綠島雜草野火 今天下午2點半全面撲滅

聯合報 / 記者尤聰光／台東縣即時報導

台東綠島牛頭山附近的雜草野火，警消歷經14個小時的滅火與監控，終於在今天下午2點半全數熄滅，起火原因消防局將派火調科人員進行調查。由於去年同一地點，也曾發生火燒山，綠島鄉長謝賢裕呼籲大家用火一定要小心。

台東縣消防局表示，昨晚7點多勤務中心接獲通報指出綠島牛頭山附近有火燒山狀況，立即派遣綠島11、綠島12車輛及消防人員，以及通報110、台電、台東林管處人員協同搶救，抵達現場時，發現火勢正在延燒。

由於風勢助燃，火是從觀音洞的大埔延一路燒到藤仔崁，避免火勢擴大，現場立即挖出防火牆，並持續灑水，在今天凌晨3點控制火勢，但避免再度燃燒，消防人員留在現場監控，並一路推向中心點噴水，直到下午2點半殘火全數熄滅，過程共花了14個小時。

台東縣消防局秘書林建誠表示，延燒範圍從觀音洞的大埔延燒到藤仔崁，面積約4公頃，燃燒多為林投樹及雜木，目前綠島分隊已回防隊部。至於起火原因，明天將派火調科人員前往綠島進行調查。

據了解，牛頭山去年8月間也曾因遊客騎乘租來的電動機車自燃引發火燒山，燃燒面積7千平方公尺，未料，事隔一個月，公館村大白沙防風林，又發生火燒山，燃燒面積超過2萬平方公尺，空勤總隊派遣直升機協助滅火，燒了一天一夜才撲滅。

綠島鄉長謝賢裕表示，牛頭山附近有業道路，但鄉民幾乎不用火耕務農，雖然起火原因還在調查，但不排除是遊客亂丟菸蒂，或是其他人為因素，有可能夜遊遊客亂丟菸蒂或烤肉不慎引起火苗，他呼籲抽完菸，一定要熄滅，烤肉時或烤完肉也要注意火炭隨風飄散的情形。

去年綠島公館村大白沙防風林火燒山，燃燒面積超過2萬平方公尺，空勤總隊派遣直升機協助滅火。圖／空勤總隊提供
去年綠島公館村大白沙防風林火燒山，燃燒面積超過2萬平方公尺，空勤總隊派遣直升機協助滅火。圖／空勤總隊提供
綠島牛頭山附近雜草野火，延燒範圍從觀音洞的大埔延燒到藤仔崁，面積約4公頃。記者尤聰光／翻攝
綠島牛頭山附近雜草野火，延燒範圍從觀音洞的大埔延燒到藤仔崁，面積約4公頃。記者尤聰光／翻攝
台東綠島牛頭山附近昨晚發生雜草野火，火光照亮夜空，直至今天凌晨3點火勢才被控制住。圖／讀者梁致毅提供
台東綠島牛頭山附近昨晚發生雜草野火，火光照亮夜空，直至今天凌晨3點火勢才被控制住。圖／讀者梁致毅提供
綠島牛頭山附近燃燒的林地，多為林投樹及雜木。記者尤聰光／翻攝
綠島牛頭山附近燃燒的林地，多為林投樹及雜木。記者尤聰光／翻攝

綠島 台東 大埔

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