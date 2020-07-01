聽新聞
test
0:00 / 0:00
山友攀屏風山墜溪谷失去呼吸心跳 消防人員趕往救援
一支5人登山隊今天攀登花蓮縣秀林鄉屏風山，其中一名男性登山客疑似不慎跌落邊坡，摔下約10多公尺深的溪谷，失去呼吸心跳，花蓮縣消防局已派員趕往救援，預計晚間6時30分左右可接觸到傷者。
花蓮縣消防局下午1時58分接獲報案，指這名男性登山客在攀登屏風山時，不小心跌落溪床，因傷者位置在步道下切約2分鐘可以抵達，同行山友趕往，發現他疑似已經失去呼吸心跳。
消防局第一大隊副大隊長吳佳奇說，已緊急派出救難隊伍，預計下午5時30分可抵達登山口，再到事故地點約需1小時，預計晚間6時30分到7時間可以接觸傷者。
屏風山標高3250公尺，為百岳之一，位於太魯閣國家公園境內，由合歡山區遠眺有如一座屏風，因而得名，登山口位於大禹嶺，前半段是由水泥鋪成的產業道路，不久即是一段陡峭的山徑。
太魯閣國家公園管理處表示，攀登屏風山不需申請入山或入園。目前初步得知，這5人登山團體今天從大禹嶺進入，從入山口走了約1個半小時，到第18個指標牌附近，傳出意外。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言