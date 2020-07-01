山友攀屏風山墜溪谷失去呼吸心跳 消防人員趕往救援

一支5人登山隊今天攀登花蓮縣秀林鄉屏風山，其中一名男性登山客疑似不慎跌落邊坡，摔下約10多公尺深的溪谷，失去呼吸心跳，花蓮縣消防局已派員趕往救援，預計晚間6時30分左右可接觸到傷者。

花蓮縣消防局下午1時58分接獲報案，指這名男性登山客在攀登屏風山時，不小心跌落溪床，因傷者位置在步道下切約2分鐘可以抵達，同行山友趕往，發現他疑似已經失去呼吸心跳。

消防局第一大隊副大隊長吳佳奇說，已緊急派出救難隊伍，預計下午5時30分可抵達登山口，再到事故地點約需1小時，預計晚間6時30分到7時間可以接觸傷者。

屏風山標高3250公尺，為百岳之一，位於太魯閣國家公園境內，由合歡山區遠眺有如一座屏風，因而得名，登山口位於大禹嶺，前半段是由水泥鋪成的產業道路，不久即是一段陡峭的山徑。