男子持刀棒尋仇傷人也被打斷門牙 雙雙送醫

新北市新莊曾姓男子和張姓男子因衝突遭控傷害被判罪後疑心生不滿，今天持美工刀及球棒找張男報復，結果和張男父子發生鬥毆，打傷對手卻也遭打斷門牙，雙方3人都送醫治療。

53歲曾男過去曾毆打47歲張男遭提告傷害，經地方法院審理判處拘役40天，得易科罰金。曾男在收到法院判決書後愈想愈氣，疑心生不滿於今天凌晨3時許，攜帶球棒、美工刀前往對方位民安西路住處，和張男及76歲的張父發生肢體衝突。

由於曾男拿美工刀及球棒攻擊張男父子，張男遭割傷胸部與右大腿切割傷、頭部血腫，張父頭部撕裂傷與右手遭切割傷，倒臥血泊中，但曾男也受傷並造成門牙斷裂。

警方表示，獲報後迅速到場將曾男壓制，並將3人分送亞東醫院、輔大醫院及林口長庚醫院治療，所幸都沒有生命危險，經偵訊，曾男被警方依殺人未遂罪嫌移送法辦。