噴清潔劑洗冷氣機竟冒火 消防局指電器受潮易釀禍

民眾清洗冷氣機務必小心，高雄大樹區一間鐵皮屋今早有名工人噴灑清潔劑準備清洗冷氣機時突然起火，所幸無人受傷，火因仍待調查，但高雄市消防局提醒，最近高雄陰晴不定，雨季時家中電器容易受潮，例如電器插頭積滿灰塵或電扇冷氣疏於保養，都可能引發火警。

大樹區這起火警，一度傳出事發地點是間活魚餐廳，經釐清後，是位在斜張橋下一間鐵皮屋。警消八點多獲報後出動多輛消防車前往灌救，火勢約在半小時內撲滅，但放置地下的兩部窗型冷氣機，都被燒得焦黑。

高雄市消防局初步調查，今早鐵皮屋現場有工作人員正準備清洗冷氣機，沒想到噴灑清潔劑後，不明原因突然起火，但據了解，當時這兩部冷氣機並未通電，究竟是是電氣因素或附近火源引發火警，還需調查。

不過高市消防局提醒，最近高陰晴不定，雨季時，家中電器容易受潮，火災發生率相對提高，像電器插頭積塵，如果加上環境潮濕；或是電風扇、冷氣疏於保養，都可能釀成大火。