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勤務繁忙不忘向學 台南三分局2人錄取警大二技再當同窗
今年警大二技考試甫放榜，台南第三分局安中派出所警員洪福臨、交通分隊警員許亦成2人同時錄取中央警察大學學士班2年制技術系交通學系，尤其兩人同為警專32期同學，這次同登金榜，預計8月再當2年的同學，洪、許直呼，這是人生難得的際遇。
洪、許兩人金榜題名，第三分局分局長許坤田特別利用聯合勤教場合，頒贈紀念品給2員警，除為他們感到高興，也鼓勵其他同仁見賢思齊，持續進取，再創人生的高峰。
警員洪福臨、許亦成2人為警專32期同學，今年同時報考中央警察大學二技交通學系，在僅錄取9人名單中，2人能同登金榜，預計8月中至警察大學再當2年的同學。尤其，兩人在勤務繁忙不忘讀書，而且雙雙高中金榜，開心說人生有了新目標，可以繼續勇往直前。
分局長許坤田表示，他非常支持同仁學習進取，鼓勵同仁進修，勇於挑戰自我，而且好的學習氣氛會感染他人，帶動整體進步符；同時，他也期勉錄取同仁於警大結業後，能將所學貢獻於工作崗位上，持續為社會治安盡一份心力。
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