影／國道貨車「壁咚強吻」休旅車 網調侃：硬要親側臉

國道1號北向接國道10號匝道今天上午，1輛貨車S形偏離車道後硬生生側撞上休旅車，兩車直接順勢偏向路肩。國道五大隊據報到場處理事故，幸好駕駛都無大礙，初判是貨車變換車道操作不當才失控；然而，事故驚險畫面也在網路瘋傳，網友調侃「硬要側臉親」、「強吻」，也說「還好有那台休旅車⋯真的是福報」。

警方初步了解，39歲陳姓男子今天上午9點20分許開貨車通過國道1號北向364公里處，疑想從外側車道切換到內側車道，卻操作不當，貨車失控偏離車道，撞上外側休旅車；駕駛都沒有受傷，警方到場對2名駕駛施行酒測，均無酒精反應，肇事責任有待警方進一步鑑定釐清。