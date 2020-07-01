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影／國道貨車「壁咚強吻」休旅車 網調侃：硬要親側臉
國道1號北向接國道10號匝道今天上午，1輛貨車S形偏離車道後硬生生側撞上休旅車，兩車直接順勢偏向路肩。國道五大隊據報到場處理事故，幸好駕駛都無大礙，初判是貨車變換車道操作不當才失控；然而，事故驚險畫面也在網路瘋傳，網友調侃「硬要側臉親」、「強吻」，也說「還好有那台休旅車⋯真的是福報」。
警方初步了解，39歲陳姓男子今天上午9點20分許開貨車通過國道1號北向364公里處，疑想從外側車道切換到內側車道，卻操作不當，貨車失控偏離車道，撞上外側休旅車；駕駛都沒有受傷，警方到場對2名駕駛施行酒測，均無酒精反應，肇事責任有待警方進一步鑑定釐清。
事故發生得突然，往來用路人都一陣驚呼，也有駕駛將驚險畫面PO上網，網友紛紛留言調侃貨車「壁咚強吻」休旅車，直說「這也太閃了吧！公然在國道示愛，毫無避諱直接就親上去」、「當你開車開到一半，突然想親旁邊的美女時」，但也有人正經回覆，「被撞那台車也夠穩，看起來沒事，好險」、「真的是福報」，虛驚一場。
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