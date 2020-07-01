女子賣BMW沒拿到錢告仲介詐欺 檢察官說找錯對象

基隆市陳姓女子委託林姓男友出售名下BMW轎車，由蔡姓男子仲介賣給苗栗的車行。陳女事後沒拿到賣車的錢，告蔡涉嫌詐欺。蔡供稱，車子賣80萬，他拿2萬元仲介費，另外78萬元交給林。檢方偵結，認為陳女的車確實被賣掉了，但因是委託林賣車，蔡只是仲介，偵結不起訴。

警方調查，從事中古汽車仲介買賣的蔡姓男子，得知陳女有意出售2014年出產的BMW轎車，明無代為出售轎車意願，竟於去年6月23日向陳女佯稱，有車商願意以122萬元收購她的車輛。陳女誤信後，隔天把轎車及辦理過戶所需個人身分證、健保卡、行車執照曁車籍資料等證件，交給蔡男。

陳女說，蔡男把車開走後，未依約把賣車的錢匯給她，也未歸還轎車，多次催討避不見面，才知受騙報案。警方偵詢後，將蔡移送法辦。

基隆地檢署檢察官偵訊時，蔡男供稱，他並不認識陳女，是林男跟他說，接受陳女委託賣車，因他有做二手中古車買賣，也認識其他同行，林才要求他一同到苗栗賣車，希望賣到高價。

蔡男說，去年6月24日與林男一同駕駛陳女的BMW轎車，前往苗栗縣頭份市一家汽車公司。陳姓買家看完車況認無問題，當場付80萬元給林男。林拿2萬元給他當仲介費，不知林為何没把賣車的錢交給陳女。

林男在檢方偵查時證稱，他跟陳女拿辦理過戶所需個人身分證、健保卡等證件後，和蔡男一同駕車到苗栗車行售車。當時僅蔡進入車行交涉，賣車後過1、2周，他就將證件還給陳女。

陳姓買家證稱，蔡、林一同來公司說要賣車，當時林男說車子是女友的，並有攜帶陳女身分證及車輛原始證件等資料，確認無誤以80萬元買下。林拿回陳女證件和80萬元後，與蔡搭計程車離去。當天他就辦完手續，把轎車過戶給邱姓女子。