交通「路殺」引憤怒 數百機車騎士包圍公路總局

為爭取機車族群用路權益，社運團體日前發起「交通起義、公總償命」包圍公路總局行動，群眾將於今天下午2時集結；截至今午，該活動在臉書上已吸引上千人關注，1000人表示會到場參與。

此次行動由台灣機車路權促進會等數個團體發起，相關團體表示，台灣交通環境長期以來對機車族群相當不友善，不僅政府在執法刻意敵視機車族群，在法規層面也利用「禁行機車」「強制兩段式左轉」等手段來打壓機車正常行駛的權力，近期又推出「長隧道禁行機車」、不合法的「噪音照相機」等行政手段，為的就是假安全之名，行消滅機車之實。

近年來，透過諸多車友不斷地倡議，「道路平權」的理念已逐漸深耕在人民心中，然而公路總局等單位非但不願與民間合作，反倒透過各種疊床架屋的說明會來混淆視聽，未有一次正面回覆車友訴求，總派出民間顧問公司當擋箭牌，以拖待變，如南迴公路新建隧道延宕半年之久，才願意「試行」大型重機騎乘，而蘇花改更是遙遙無期。

每年都有無數條鮮紅的生命葬送在公路總局的怠惰與傲慢之下，「平安是回家唯一的路」這句口號最大的阻礙，就是公路總局不願傾聽民意，認為消滅機車就能改善肇事數字，卻從不打造平安交通環境。

台灣機車路權促進會公關部主任劉成謙說，機車族權益相關議題長期被社會關注，距上次發起大型集會已有幾年之久，在6月23日發生蘇花公路砂石車逆向撞機車事件發生後，用路人更是忍不住怒火，所以發起包圍公路總局行動；此次活動不僅要為機車族發聲，也包含所有「用路弱勢」，希望藉由實際行動，讓政府重視這項議題。