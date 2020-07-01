停太近了引糾紛？ 妙齡女遭大叔持螺絲起子攻擊送醫

台中賴姓男子今天中午在西屯區停車場停車時，疑似前方停車的林姓女子，將車停得「太靠近」，雙方引發口角，賴要求林女移車，林女移車後，賴不滿意，氣憤之下持螺絲起子攻擊林女，造成林女臉頰有一處撕裂傷，賴被帶回警局詢問，賴否認持工具攻擊，辯稱是徒手毆打，林女已送醫治療，警方尚未接獲林女是否提出傷害告訴的訊息。

據查，賴姓男子（48歲）今天中午12時許，在西屯區智惠街、惠中路停車時，林姓女子（28歲）也在停車，疑林女停車距離靠太近，引發賴不滿，雙方在停車場內理論，賴要求林女移車，林女移車後，賴仍不滿意，再起口角，隨後賴疑持螺絲起子攻擊林女，造成林女臉頰有一處3公分的撕裂傷。

台中市消防局獲報後，派遣黎明消防分隊到場，包紮止血後，將林女送往林新醫院治療，警方尚未詢問林女是否提出傷害告訴。