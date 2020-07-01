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2分鐘連開3張未打方向燈罰單 法官：有違比例原則撤2張

聯合報 / 記者邵心杰／即時報導

薛姓男子駕駛轎車，去年7月8日下午5時33分、5時34分及5時34分，經國道8號西向8.4、7.1及6.8公里處未依規定使用方向燈變換車道，經民眾檢具行車紀錄器向警方檢舉，高雄市府分別開出3張裁決書，共罰鍰9000元、記點3點，他不服提起行政訴訟，台南地院認有違反比例原則及道路交通管理處罰條例連續舉發規定，僅認1張合法，另2張於法不符則撤銷，可上訴。

案發後，薛不服舉發，去年8月31日向高雄市府交通局提出陳述，國道四隊表示，該車分別在國道8號8.4公里、7.1公里及6.8公里處，變換車道未依規定使用方向燈，經民眾以行車影像紀錄器拍攝，提供該隊查證違規行為屬實後，依法製單舉發，並無不當。

而高雄市府交通局依據道路交通管理處罰條例及違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則開立裁決書，分別裁處原告「罰鍰新台幣3000元整，並記違規點數1點」，總計開出3張裁決書，共罰鍰9000元、記點3點。

薛主張，執法人員得以連續舉發及隨同多次處罰的遏阻作用，以達成行政管制目的，但仍須符合憲法第23條的比例原則及法律保留原則，尤其，輕率認定「民眾檢舉」案件不受6公里或6分鐘的限制。

且行政機關對違法者依法裁罰乃基於社會公益，裁罰目的在於矯正行為人違法行為，更正不當行車習慣，非為獲利，其處罰種類相同，如從一重處已足以達成行政目的者，不應重複裁處，使人民承受不利益的處分。

台南地院檢視檢舉光碟內容，影片僅有22秒、15秒、19秒，檢舉民眾行車紀錄器影片顯示時間7月8日17時33分8至12秒處，在國道8號西向8.4公里處的加速車道，欲向左跨越穿越虛線匯入外線車道時，並未依規定使用左轉方向燈等，法官採認其違規事實。

台南地院認為，每次舉發既然各別構成一次違規行為，則連續舉發的間隔期間是否過密，以致多次處罰是否過當，仍須審酌是否符合憲法上的比例原則。高雄市府交通局認定薛去年7月8日下午5時33分，駕駛轎車在國道8號西向8.4公里處，行駛高速公路未依規定變換車道違規行為，並無違誤，依法裁處薛罰鍰新台幣3000元整，並記違規點數1點的裁罰處分，於法並無不合。

至於其他兩件因有違反比例原則及道路交通管理處罰條例中連續舉發規定，於法不符，撤銷原處分。

薛姓男子駕車經國道8號，短短2分鐘、2公里內三次變換車道未打方向燈遭檢舉，被開3張罰單，台南地院認有違反比例原則，僅認1張合法，可上訴。圖／本報資料照
薛姓男子駕車經國道8號，短短2分鐘、2公里內三次變換車道未打方向燈遭檢舉，被開3張罰單，台南地院認有違反比例原則，僅認1張合法，可上訴。圖／本報資料照

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