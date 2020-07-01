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輪胎滾落擊中大貨車翻至橋下駕駛亡 拖車駕駛遭判五月

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導

劉姓男子去年10月凌晨自台中駕駛拖車行經新豐西濱高架北上62公里路段，拖車後輪胎突然脫落，導致另名董姓大貨車駕駛閃避不及撞上，大貨車失控摔落至高架橋下方平面車道，董男重傷送醫不治；新竹地院審理終結，依過失致死罪判劉有期徒刑5月。

經查，劉去年10月17日凌晨駕駛拖車由台中往新北市林口區行駛，行經新竹縣新豐鄉台61線北上62公里處，拖車右後側輪胎忽然滾落於車道上，當時董駕駛大貨車沿台61線由南往北方向駛該高架橋內側車道，閃避不及撞上輪胎，董駕駛的大貨車直接失控擦撞分隔島，再撞擊外側護欄摔落至高架橋下方平面車道，使董出現創傷性休克、頭部外傷合併出血、左股骨骨折合併多處擦挫傷，送醫仍回天乏術，經警方調閱監視畫面，清查發現肇因是劉所引起。

法官指出，雖然劉主張有主動向承辦警方表明是肇事者，屬於自首，但警方因現場無監視器，只得逐一調閱其他監視器，耗時12小時後才找到目擊證人，取得關鍵性證詞，指是劉駕車肇事，因此不適用自首。

法官認，劉駕車行駛快速公路前未妥善檢查車輛，導致輪胎滾落於高架車道上，造成董車禍死亡，應予責難，考量劉已與對方達成和解，並給付和解金，審酌依過失致死罪判劉有期徒刑5月，緩刑2年。

董姓大貨車駕駛閃避不及撞上輪胎，大貨車失控摔落至高架橋下方平面車道。圖／報系資料照
董姓大貨車駕駛閃避不及撞上輪胎，大貨車失控摔落至高架橋下方平面車道。圖／報系資料照

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