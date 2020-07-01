50歲男登卓社大山墜百米谷亡 搜救隊設法吊掛帶他回家

新北市一支9人登山隊行經卓社大山2900鞍營地附近時，50歲王姓隊員不慎滑落百米深谷，警消今成功以空運下放搜救隊，並於上午10時許發現失事者，但已無氣息；而因谷深坡峻正設法將其移動至可吊掛處，再申請直升機載運下山。

警方調查，該新北市9人登山隊25日從萬大林道入山，應是要挑戰干卓萬群峰縱走，原訂昨天下山，未料前天下午行經卓社大山2900鞍營地附近，王男在崩壁處不慎滑落墜谷，因谷深逾百米，生死不明，隊友因此向外求援。

南投縣消防局前天下午獲報後隨即集結地面搜救隊，昨也陸續申請2架次空勤直升機協助救援，但因事發地周邊環境、天候、氣流等因素，搜救人員無法吊掛降落，今晨再次申請出動空勤救援，成功載運搜救隊抵赴墜谷處附近挺進搜救。

南投縣消防局表示，地面部隊昨下午已從武界林道入山，但因路程至少要2至3天，為縮短搜救時程，今晨仍申請出動空勤直升機，而今晨氣候狀況良好，約在上午近7時就載運搜救隊抵赴且成功下放至墜谷處附近。

據了解，因失事點谷深坡峻，搜救人員冒險垂直下切逾百米，上午9時許發現王男，持續下切靠近，直到大約上午10時20分才接觸到他，但他已無氣息。

南投縣消防局表示，經評估失事點周邊環境嚴峻，不僅無法進行直升機吊掛，初步評估也無法將失事者往上帶回步道，搜救隊目前持續下切尋找適合吊掛的地點，待環境狀況允許，將會再申請直升機將其吊掛載運下山。