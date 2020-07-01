男子「夢到」鄰居要對他不利 竟朝大門連丟汽油彈縱火

桃園范姓男子自稱夢到張姓鄰居要對他不利，就自製2個汽油彈往張住家大門扔，燒毀對方機車、紗窗，牆壁也被燻黑，所幸未釀傷亡，范送交精神鑑定不符合刑法19條減刑要件，被害的張男也說，只有大門1個出入口，還好沒人在家否則「該如何逃生」，法院依公共危險判范3年10月，可上訴。

檢警調查，范男去年1月31日早上先去買汽油，再裝入2個陶瓷容器內用布塞住瓶口，當天下午1點多跑到張姓鄰居家外面點燃，先將1個往張的大門家丟，再把另1個朝停在家門前的機車丟，造成火勢引燃、擴大，范見狀隨即跑回家休息。

後來范的哥哥發現鄰居家門前起火，先和家人用水搶救同時通報消防人員到場撲滅，所幸並未造成人員傷亡，但張住家門前的外牆被燻黑，水龍頭、紗窗、鞋櫃及機車都被燒毀，警方獲報也在范男住處找到作案用的打火機、容器。

審理時，范男對客觀事實坦承不諱，但辯稱因為做夢夢到張男要對他不利，才會丟擲汽油彈，但後來又說是「不小心放火」，但現場監視器畫面、消防火調報告佐證；被害的張男則說，還好當時沒有人在家，不然住處只有1個大門，該如何逃生？

法院審酌，范男第一次丟汽油彈後見其已經燃燒，還用腳去踢往更靠近張門前位置，第2次丟汽油彈後還拿一旁大石頭扔，且范陳述犯案過程應達流暢、語意清楚，也知悉用引線、以石頭砸破容器讓火勢擴散，顯然和一般人辨別事理、控制能力無異。