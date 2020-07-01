星聚點KTV台北旗艦館有救災演練 警交管呼籲駕駛改道
台北市消防局昨起連續三天上午9點至12點，舉辦109年KTV公安動態及消防搶救演練，轄管的大同警分局在周邊路段實施交通管制，呼籲駕駛行駛替代路線，防止交通壅塞。
消防局在「星聚點KTV台北旗艦館」舉辦消防搶救演練，活動影響範圍包括重慶北路、延平北路、重慶北路2段64巷及民生西路等區域。
大同分局表示，加強疏導路段包括延平北路及南京西路、延平北路2段43巷口、延平北路2段61巷口、延平北路2段83號前、重慶北路2段64巷及南京西路167巷口、重慶北路2段70巷口。
大同分局指出，若駕駛行經延平北路南往北，請行駛替代路線，先在延平北路一段右轉南京西路，再左轉重慶北路往北續行，避免塞車影響行車時間。
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