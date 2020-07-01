砂石車蘇花公路逆向撞機車後又見沙石飛散 宜蘭警查辦

蘇花公路上月23日有砂石車逆向撞機車，昨天又有砂石車飛散沙土，警方今天表示，將強力取締大型違規車輛。

宜蘭警方指出，上月（6月）23日上午6點50分，台9丁線蘇花公路44.2公里觀音路段南下方向，發生砂石車違規逆向行駛撞上1輛機車不幸事故，公路總局第四區養護工程處除針對道路管理持續努力外，不定期檢視沿線交通設施，同時，對大貨車違規駕駛行為，如跨越雙黃線、超速及砂石掉落路面等違規態樣，協調宜蘭及花蓮縣警察局加強公路巡邏攔檢勤務並提高見警率。

同時，昨天下午1點許，蘇澳警察分局南澳分駐所接獲民眾報案，台九線121公里處，有大量砂石掉落路面影響交通，派遣警員林寶霞、潘毅哲處理，現場發現北往南方向有掉落砂石，影響交通，除第四區養護工程處南澳工務段派遣工務人員及車輛清掃路面，員警現場實施交通管制，經追查，報案人稱行車紀錄器無法清楚看見違規車輛車號，不過，經社群網站所提供影片，見有1輛砂石車由南往北行經該路段時，疑因過彎車速過快，造成所載砂石飛散。

警方指出，依據道路交通管理處罰條例第30條第1項第2款規定：汽車裝載（所載貨物滲漏、飛散、脫落、掉落或氣味惡臭）時，處汽車駕駛人新臺幣３千元以上１萬８千元以下罰鍰，並責令改正或禁止通行，並依該條第2、3項規定，除處汽車所有人罰鍰及記該汽車違規紀錄一次外，汽車駕駛人仍應依第63條第一項第二款規定記違規點數二點，如因而致人受傷者，吊扣其駕駛執照一年，致人重傷或死亡者，吊銷其駕駛執照。