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機車穿梭廟會陣頭間任意違規 蘆洲嚴打騎士未戴安全帽
新北市常有大大小小廟會活動，也常見民眾趁著遊行隊伍人多，騎乘機車違規不戴安全帽穿梭陣頭之間，造成社會觀感不佳。蘆洲警分局不再姑息，日前在1場繞境活動加強攔查或拍照逕行舉發，共告發34件交通違規。
警方指出，近期疫情趨緩，新北市陸續解封開放1千人以下各種體育賽事或民俗活動，有鑑於往常廟會慶典、繞境遊行，常有人騎乘機車使用手機、未戴安全帽、闖紅燈、亂停車等情形。
蘆洲警分局決定加強取締，以現場攔查及逕行舉發交替執行，28日在1場繞境遊行活動中，共計告發未戴安全帽24件、闖紅燈5件、機車未依兩段式左轉5件。
分局長李忠萍指出，交通稽查或告發容易遭致民怨，但執法只是手段並非目的，譬如騎機車佩戴安全帽，是對自己及他人最基本的保障，蘆洲警分局今年迄今已告發未戴安全帽達3千多件，未來仍將持續加強取締各式違規樣態，希望民眾養成正確駕駛觀念，共同維護道路交通安全。
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