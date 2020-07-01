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影／小琉球潛客「騷擾」海龜 岸巡隊影片追人他認了

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導

海巡署南部分署第5岸巡隊小琉球安檢所昨天下午1時接獲報案，指屏東小琉球美人洞海域有名浮潛遊客追逐並觸摸海龜，報案民眾並提供影片，海巡人員循線追查，在島上一家民宿查獲與報案影片特徵相符的嫌疑人，他見到影片時低頭認了，訊後被依違反野生動物保育法第18條函送屏東地方檢察署偵辦。

小琉球近期因端午連續假期，島上單日創下近2萬遊客登島紀錄，假期甫剛結束，海巡118報案專線昨天接獲民眾報案，指上午11時在美人洞附近海域潛水時，拍到1名男性浮潛遊客在海中騷擾海龜的畫面，可明顯看出該名遊客追逐海龜並不斷伸手觸摸動作。

因事發距離報案時間已超過2小時，小琉球安檢所依照影片中嫌疑人的衣著特徵，逐步調閱、過濾沿途路口、商家監視器畫面實施比對追查，最後在一家民宿尋獲與影片中騷擾海龜衣著特徵相符的民眾，隨即請回配合調查訊問；該旅客見到影片，承認是好奇好玩才追逐，但沒有傷害的意思，不知觸法。

海巡署說，小琉球遊客違法觸摸、騷擾海龜事件時有所聞，今年已發生2起遊客腳踩、伸手抓海龜等案件，縱然每個違法民眾均辯稱不知情或沒看到警告標示，海巡署仍不斷宣導並提醒，小琉球已是台灣著名保育類海龜棲息地，從登島交通船船上撥放的宣導影片，到島上各沙灘豎立的保育宣導標誌，顯見其重要性。

海巡署呼籲，遇到野生動物應把握三不原則「不接觸、不干擾、不餵食」，依據野生動物保育法第18條規定，不得騷擾、虐待、獵捕、宰殺，違者可處1年以下有期徒刑、拘役或併科6萬以上30萬以下罰金；導致野生動物死亡者，可處2年以下有期徒刑、拘役或併科10萬元以上50萬元以下罰金；民眾如發現疑似非法騷擾海洋野生動物情形，可撥打專線檢舉，共同守護珍貴的海洋野生動物。

一名浮潛遊客在屏東小琉球美人洞海域追逐並伸手觸摸海龜，騷擾海龜行為被人錄下向海巡人員檢舉。記者潘欣中／翻攝
一名浮潛遊客在屏東小琉球美人洞海域追逐並伸手觸摸海龜，騷擾海龜行為被人錄下向海巡人員檢舉。記者潘欣中／翻攝
一名浮潛遊客在屏東小琉球美人洞海域追逐並伸手觸摸海龜，騷擾海龜行為被人錄下向海巡人員檢舉。記者潘欣中／翻攝
一名浮潛遊客在屏東小琉球美人洞海域追逐並伸手觸摸海龜，騷擾海龜行為被人錄下向海巡人員檢舉。記者潘欣中／翻攝

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