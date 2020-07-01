男子端午連假爬大凍山迷途 白河警動員1小時尋獲

有輕微失智的20歲陳姓男子端午連假與家人到台南大凍山爬山迷途，白河警分局獲報動員，幸運1小時餘在10多公里外尋獲，警方提醒，山區小路曲折且氣溫多變，山友登山一定要小心。

據悉，陳男住台南市白河區，上月28日一早一家人攀登大凍山，途中不明原因走失，一開始家人也未發現，當天下午2點多警覺人不見了，緊急向警方求援。

此時警方正忙端午交通疏導，人力吃緊，因山區傍晚天氣多變，白河分局東原所所長王敦平、警員張榮勳立即在轄區展開搜索救援行動，轄區警員也全力訪查。

所幸1小時多後，在市道175線白河崁頂福安宮牌樓下，發現一名男子神色慌張，確認後陳男無誤。所幸警方及時尋獲，少年身體狀況穩定，由家屬帶返家休息。