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台南消防免兼暑假防溺駐點 今年起改觀旅局接棒
暑假期間，海邊踏浪、戲水活動盛行，台南市消防局抽調人力，支援黃金海岸及觀夕平台兩熱點的防溺駐點勤務，已約20年，這對消防局而言負擔沈重，經市府團隊協調，今年起改由觀光旅遊局遴聘救生員執勤，「防溺駐點勤務正式成為消防歷史名詞」，基層消防人員高呼，將可專責於救災、救護。
安平分隊吳姓隊員說，到分隊16年，每年暑假期間執行防溺駐點勤務，今年起終於可以解脫了。每年6月底至9月底，暑假期間周一至周五上、下午車巡，周六、日兩天下午2時至7時防溺駐點勤務，6至7名隊員抽調2名執勤防溺駐點勤務，這對有限人力負擔大。
他表示，不光是曬一整天的太陽，一而再再而三口頭勸導民眾不能戲水，不但吃力不討好，也很無奈；如今可以回歸觀光旅遊局專責，自然是件開心的事。
隨著高溫炎熱的天氣到來，各地戲水活動盛行，卻隱藏著溺水的危機，依台南市近3年溺水案件分析，以黃金海岸及觀夕平台（延伸至四草大橋）為經常發生溺水事故地點。為提升台南水域活動安全，市府除由水域主管機關加強救難器材及設備巡檢外，並由教育局規畫校園水域安全宣導活動，暑期海邊防溺駐點宣導勤務自今年度開始由觀旅局依據水域遊憩活動管理辦法，7月至10月上旬期間委請救生員協助觀夕平台及黃金海岸近岸區域的安全巡查勤務。
消防局局長李明峯說，今年度防溺駐點勤務透過府內協商合作機制改由觀旅局遴聘救生員執勤，守護市民安全的服務不減，卻可讓消防人員更專注於救災技能訓練，該局為因應水域救援工作，6月份開始辦理潛水人員複訓及消防人員船艇操作等訓練。
包括防溺勤務回歸、試辦消防栓檢查回歸由自來水公司、捕蜂捉蛇回歸專業單位辦理，提高超勤津貼、危險加給等，李明峯感謝市長全力支持，確保所有救災人員的安全，共同為守護民眾安全而努力。
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