台東保七警成功攔阻詐騙 保住婦人14萬元

台東40歲陳姓婦人在網路上結識自稱香港期貨交易所主管，並以代為操作香港期貨，保證獲利說服陳婦。陳婦不疑有他，至銀行準備匯款14萬元時，引起行員察覺有異，並通知保七員警處理。最後成功勸說，保住陳婦辛苦錢。

保七總隊表示，這起詐騙案，詐騙集團一邊假扮香港期貨交易所高階幹部、一邊假扮期交所客服人員，分飾2角來詐騙婦人。聲稱只要婦人現在匯錢投資，就能符合「香港期貨交易所週年慶」VIP 客戶資格，保證讓婦人賺取 100%以上的獲利，並製作「假的香港期交所週年慶資本增值計畫表」及「假的香港期交所擔保證明」來取信婦人。

事實上，投資香港期貨，卻要匯到台灣的帳戶，根本就不合理；且「香港期貨交易所」怎麼可能會有「週年慶」這種活動。這些都是詐騙的手法，千萬別上當。