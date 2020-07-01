綠島昨晚火燒山 至今凌晨仍持續燃燒面積已逾4公頃

綠島鄉往牛頭山方向，即環島公路柚子湖到觀音洞中間段的山坡地昨天7點多發生雜草火警，火勢至今天凌晨仍在蔓延中，綠島警消正全力滅火。火警原因待調查。

綠島分隊表示，現場初估燃燒面積大約4公傾，燃燒雜草跟林投樹，火勢恐有擴大延燒之虞，目前持續警戒中。

綠島牛頭山去年8月間，也曾因遊客騎乘租來的電動機車自燃引發森林大火，火勢燒了一天一夜才撲滅。