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綠島昨晚火燒山 至今凌晨仍持續燃燒面積已逾4公頃

聯合報 / 記者羅紹平尤聰光／台東即時報導

綠島鄉往牛頭山方向，即環島公路柚子湖到觀音洞中間段的山坡地昨天7點多發生雜草火警，火勢至今天凌晨仍在蔓延中，綠島警消正全力滅火。火警原因待調查。

綠島分隊表示，現場初估燃燒面積大約4公傾，燃燒雜草跟林投樹，火勢恐有擴大延燒之虞，目前持續警戒中。

綠島牛頭山去年8月間，也曾因遊客騎乘租來的電動機車自燃引發森林大火，火勢燒了一天一夜才撲滅。

去年8月綠島牛頭山森林火災，火勢燒了一天一夜。圖／台東縣消防局提供
去年8月綠島牛頭山森林火災，火勢燒了一天一夜。圖／台東縣消防局提供
綠島昨晚7點多發生火燒山災情，至今天凌晨仍未撲滅。圖／台東縣消防局提供
綠島昨晚7點多發生火燒山災情，至今天凌晨仍未撲滅。圖／台東縣消防局提供
去年8月綠島牛頭山森林火災，空勤出動直升機前往綠島協助滅火。圖／空勤提供
去年8月綠島牛頭山森林火災，空勤出動直升機前往綠島協助滅火。圖／空勤提供
綠島昨晚7點多發生火燒山災情，至今天凌晨仍未撲滅。圖／台東縣消防局提供
綠島昨晚7點多發生火燒山災情，至今天凌晨仍未撲滅。圖／台東縣消防局提供
綠島昨晚7點多發生火燒山災情，至今天凌晨仍未撲滅。圖／台東縣消防局提供
綠島昨晚7點多發生火燒山災情，至今天凌晨仍未撲滅。圖／台東縣消防局提供
綠島昨晚發生火燒山，至今天凌晨火勢仍未滅。圖／讀者梁致毅提供
綠島昨晚發生火燒山，至今天凌晨火勢仍未滅。圖／讀者梁致毅提供

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