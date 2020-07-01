聽新聞
test
0:00 / 0:00
綠島昨晚火燒山 至今凌晨仍持續燃燒面積已逾4公頃
綠島鄉往牛頭山方向，即環島公路柚子湖到觀音洞中間段的山坡地昨天7點多發生雜草火警，火勢至今天凌晨仍在蔓延中，綠島警消正全力滅火。火警原因待調查。
綠島分隊表示，現場初估燃燒面積大約4公傾，燃燒雜草跟林投樹，火勢恐有擴大延燒之虞，目前持續警戒中。
綠島牛頭山去年8月間，也曾因遊客騎乘租來的電動機車自燃引發森林大火，火勢燒了一天一夜才撲滅。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言