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派出所前鬥毆斗六分局長下台 雲縣已破3暴力集團

中央社 / 雲林縣30日電

警政署今天公布中高階警官異動名單，其中，今年因派出所前鬥毆案遭記過2次的雲林縣斗六分局長符基強，將調任新竹警察局警務參。雲縣警局說，近2個月已瓦解3暴力集團。

兩線四的符基強被拔離主管職，外界認為已記過2次，拔官懲處過重；不過符基強告訴中央社記者，並不覺得冤，事情發生需要有人負責，尊重署的人事安排。

雲林縣斗六市兩派黑道人馬今年4月間在公正派出所前持刀棒鬥毆，警方對空開了4槍，仍無法控制局面，鬥毆案件被附近民眾錄影上傳，引起社會輿論譁然，警方被形容是「塑膠」及「空氣」，引發警政署長陳家欽震怒。

雲林縣警局案發後也檢討清晨派出所的人力配置，加強員警聚眾鬥毆處理的教育訓練，並規劃連續性擴大臨檢，全面掃蕩轄區易引發聚眾鬥毆的場所。

雲林縣警局表示，近2個月來雲林縣全面掃蕩已收到良好成效，瓦解3個暴力集團。

斗六 警察 新竹

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