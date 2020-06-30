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北市派出所門口連環車禍 1婦重摔多處挫傷送醫
台北市警中山分局民權一派出所門口，今天傍晚發生連環車禍，一台轎車突開車門，後方轎車見狀緊急煞車，造成一台機車煞車不及追撞；後座的中年婦女摔車後，身上多處挫傷送醫，詳細肇因還由警方釐清。
警方調查，林姓男子今天傍晚6點多，駕駛轎車行經新生北路二段時，不明原因將車停在民權一派出所門口，他疑未注意後方來車，突開車門，造成後方許姓男子駕駛的轎車緊急煞車。
此時，許男後方又有一台機車，因許急煞而追撞上；騎士與他的53歲妻子摔倒在地，妻子身上多處挫傷，由消防員攙扶上救護車，送醫觀察後無生命危險。
警方說，林男應注意卻未注意後方來車，突開車門造成事故，也有肇事責任，這起事故三方駕駛互不提告，詳細肇因由交通大隊進一步釐清。
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